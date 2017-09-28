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مصطفى بكري: السيسي وعبد الناصر تجمعهما رؤية واحدة

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مصراوي Masrawy

مصطفى بكري: وعبد الناصر تجمعهما رؤية واحدة

12:15 م الخميس 28 سبتمبر 2017

مصطفى بكري: السيسي وعبد الناصر تجمعهما رؤية واحدة

كتبت- عزة صقر وأسماء يحيى:

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك تشابه كبير بين رؤيتي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، من حيث حرصهما على المصلحة الوطنية، وتخطيط المصالح المشتركة، فضلا عن سعيهما إلى حل القضية الفلسطنية، والانحياز إلى الأمة العربية.

وأضاف بكري، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، على هامش تواجده بضريح الرئيس جمال عبد الناصر لإحياء الذكرى 47 لرحيله التي تواكب 28 سبتمبر من كل عام، أن كل هذه السمات المشتركة بينهم شكلت وجدان في فترات متعاقبة، من خلال الشعب المصري الملهم لكل الحكام.

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مصراوي Masrawy

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