22 يناير.. الأقصر تستضيف المؤتمر الدولي الرابع للفنون التشكيلية

الأقصر – محمد محروس:

تستضيف محافظة الأقصر خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير المقبل المؤتمر الدولي الرابع للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع تحت شعار "الفنون البصرية بين إشكالية الحداثة والهوية".

ويتضمن المؤتمر محاور: الفنون البصرية في ضوء مستجدات التكنولوجيا، والاتجاهات الحديثة والمعاصرة في مجال الفنون البصرية، والفنون الأدائية وعلوم المسرح، وفن العمارة والتنسيق الحضاري والبيئي، والفنون الهندسية والتخطيط العمراني في ظل المتغيرات الحديثة، وتطوير المناهج وطرق التدريس في مجالات التربية الفنية، والفنون والآثار ودعم صناعة السياحة، والفنون الرقمية والهوية البصرية، والإعلام وتقنيات الاتصال والهوية البصرية، والعلاج بالفن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يترأس المؤتمر الدكتور هشام المعداوي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر ومقرر المؤتمر الدكتور محمد السيد عسل وكيل الكلية وأمين عام المؤتمر الدكتور قرشي سعدي مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد.