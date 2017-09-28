مصرع مهندس صدمته سيارة داخل جراج حي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقى مهندس بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الخميس، صدمته إحدى سيارات حي المناخ داخل جراج الحي.

استقبل مستشفى الحمیات المدعو "السید إبراهیم البرلسي"، 50 عاما، جثة هامدة، في حادث داخل جراج حي المناخ.

تحرر المحضر اللازم، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجار التحري عن ملابسات الحادث.