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مصرع مهندس صدمته سيارة داخل جراج حي في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

مصرع مهندس صدمته سيارة داخل جراج حي في بورسعيد

12:25 م الخميس 28 سبتمبر 2017

مصرع مهندس صدمته سيارة داخل جراج حي في بورسعيد

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقى مهندس بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الخميس، صدمته إحدى سيارات حي المناخ داخل جراج الحي.

استقبل مستشفى الحمیات المدعو "السید إبراهیم البرلسي"، 50 عاما، جثة هامدة، في حادث داخل جراج حي المناخ.

تحرر المحضر اللازم، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجار التحري عن ملابسات الحادث.

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