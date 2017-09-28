وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يتفقد مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، رافقه صبري عبد الشافي مدير عام إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، عددًا من مدارس الإدارة لمتابعة انتظام الدراسة وسير العمل.

وزار وكيل الوزارة، مدرسة النيل الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد محمود كعيب الابتدائية المشتركة، ومدرسة ملحقة بن خلدون، كما تفقد المنطقة المحيطة بمجمع مدارس إسكو، ووجه بمخاطبة حي شرق شبرا الخيمة بشكل فوري لإزالة أي تجمعات للباعة الجائلين، وأي مخلفات بمحيط المدارس.

كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقسم ثان شبرا الخيمة لتكثيف الحملات الأمنية بجوار المدارس، والتنسيق مع إدارة المرور لمتابعة سيارات نقل الطلاب وسلامتها.