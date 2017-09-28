وزير النقل من الإسكندرية: 90% من تجارة مصر تُنقل بحرًا (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، الاحتفال باليوم البحري العالمي 2017، والذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وقال الوزير إن الاحتفال بيوم البحري العالمي هذا العام تحت شعار: "الربط بين السفن والموانئ والإنسان" له أهمية كبيرة باعتباره الحدث الأهم والأبرز عالميًا لصناعة النقل البحري، ويقام في مصر بالتوازي مع الاحتفالات التي تقام على مستوى العالم والمنظمة البحرية الدولية في هذا التوقيت من كل عام.

وأشار "عرفات" إلى أن الاحتفال يهدف إلى تحسين التعاون بين سلطات الموانئ والشحن البحري، وإقامة شراكة أوثق بين القطاعين، ووضع معايير لسلامة وأمن وكفاءة الموانئ وسلطات الدولة الساحلية، بالإضافة إلى توحيد إجراءات الموانئ من خلال وضع إرشادات أفضل.

وأوضح الوزير أن النقل البحري هو شريان الاقتصاد العالمي، وأحد ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم، لافتًا إلى أن النقل البحري يلعب الدور الرئيسي والأساسي في تجارة مصر الدولية، حيث يجري نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر عبر الموانئ المصرية، والتي تعد الحلقة الرئيسية في سلسلة النقل المتعدد الوسائط.

وأكد أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتنمية مختلف قطاعات النقل وبصفة خاصة النقل البحري، قائلا: إن الموانئ البحرية المصرية تلعب دورًا كبيرًا في نمو الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنه جرى وضع وتنفيذ استراتيجية مستقبلية للقطاع البحري، اتساقًا مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكافة عناصرها، وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج القومي.

وأضاف وزير النقل، أن الوزارة تعمل على التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ المصرية للدخول في نطاق الموانئ المضيفة للقيمة لتصبح موانئ لوجيستية، والخروج عن نطاق الوظائف التقليدية للموانئ لتصبح موانئ محورية جاذبة للخطوط الملاحية.