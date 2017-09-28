بـ"التنورة" وماراثون رياضي.. المنيا تختتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة

المنيا - ريمون الراوي:

اختتمت محافظة المنيا، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة للسياحة، بمنطقة تونا الجبل الأثرية بمركز ملوي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، والذي افتتحه عصام البديوي، محافظ المنيا، بماراثون جري شارك فيه 300 شخص.

حضر الاحتفال اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد عبدالوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وإبراهيم العربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة بالمحافظة.

بدأ الحفل بإطلاق المحافظ إشارة بدء المارثون، الذي انطلق على الطريق السياحي بمنطقة تونا الجبل بمشاركة 300 مشترك من أبناء مركز ملوي، كما تفقد المحافظ معرض سياحي ضم لوحات تعبر عن أهم المواقع السياحية والأثرية بالمحافظة، وتضمن الحفل بعض الفقرات للفنون الشعبية لفرق مديرية الثقافة بالمنيا وملوي بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمنيا، وفي ختام الحفل، كرم المحافظ العشرة الأوائل الفائزين بالماراثون الرياضي.

من جانبه أوضح دكتور ثروت فتحي مدير إدارة السياحة، أن برنامج الحفل تضمن استقبالات واحتفالات للزائرين بالمناطق الأثرية والسياحية، وفُتح باب الزيارة بالمجان بداية من الساعة الثامنة صباحًا، وذلك بالتنسيق مع منطقة أثار مصر الوسطى ومكاتب السياحة بالوحدات المحلية.