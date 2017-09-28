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تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات بأسلوب المغافلة في الهرم

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات بأسلوب المغافلة في الهرم

12:25 م الخميس 28 سبتمبر 2017

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات بأسلوب المغافلة في الهرم

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية، بتجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لسرقتهم حقيبة بداخلها مبلغ 8 آلاف جنيه من سيدة بأسلوب المغافلة.

البداية عندما تمكن الرائد يسري محمود والقوة المرافقة له من ضبط اثنين من المتهمين وهما: "محمود ف."ن 35 سنة، بائع، وشقيقه "أحمد"، 29 سنة، وبحوزتهما 2800 جنيه.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة أثناء استقلال الضحية سيارة أجرة، وأن الحقيبة وباقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب "سيد أ.".

حُرر محضر بالواقعة، وتمكن من ضبط المتهم الهارب، ومناقشة المتهمين عما ارتكباه من جرائم مماثلة، أحيل المتهمين للنيابة والتي أمرت بحبسهم.

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