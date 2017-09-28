تجديد حبس عاطل حاول سرقة "المصرف المتحد" بالدقي عبر "فتحة التكييف"

كتب -صابر المحلاوي:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بمحاولة سرقة المصرف المتحد، والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية ملك طبيبة مقيمة بأمريكا.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "سعودي. ب" تمكن من التسلل للمصرف المتحد عبر تسلق المواسير للطابق الثاني، ودخل من خلال النافذة، وأثناء تفتيشه في أدراج المكاتب الخاصة بالبنك، سمع صوت أفراد الأمن الإداري فهرب .

وتابعت التحقيقات أن المتهم بعد هروبه من البنك توجه إلى شارع المدينة المنورة، وتسلل إلى شقة خاصة بطبيبة مقيمة في الولايات المتحدة، وتمكن من الاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وأثناء هروبه تمكن الأهالي من ضبطه وسلموه لقوة أمنية، حيث تم اقتياده لقسم شرطة الدقي، وحرر محضر بالواقعة، وبالكشف علية تبين أنه سابق اتهامه في 47 قضية، وتم حبس المتهم، وجددت له في الموعد المحدد .