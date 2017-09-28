مصدر قضائي: مجلس الدولة عزل جمال اللبان بعد حكم المؤبد في الرشوة الكبرى

كتب – محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي، أن مجلس الدولة شرع في تنفيذ حُكم عزل أمين عام مجلس الدولة السابق من وظيفته، لإدانته بقضية "الرشوة الكبرى لمجلس الدولة".

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأيام الماضية شهدت تواصلا بين عدد من الجهات الرسمية المعنية لإرسال صورة من حيثيات الحكم إلى مجلس الدولة للاطلاع عليها، وبالفعل تم فحص الحيثيات وهو ما ترتب عليه عزل اللبان من منصبه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 13 سبتمبر الماضي، بمعاقبة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لإدانته بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وأمرت المحكمة بتغريم اللبان مبلغ مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه.

وكان المستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام المجلس أكد في تصريحات سابقة أن المجلس لم ولن يتستر على أي فساد أو تجاوزات من أي نوع، وأياً كان من ارتكبها، خاصة وأن المجلس يعمل شفافية كاملة.