هداف الدوري يكشف عن مفاجأة في عقده: اللعب للأهلي شرف كبير (فيديو)

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قال عمر السعيد، مهاجم الإنتاج الحربي، إن مختار مختار، المدير الفني للفريق، له دور كبير في تألقه الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه يكلف المهاجمين بعمل تدريبات خاصة دائمًا.

وأوضح «هداف الدوري»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، أنه لا يعرف شيئًا عن مفاوضات الزمالك التي يتحدث معها البعض، كاشفًا عن مفاجأة بأن عقده مع الإنتاج مستمر حتى نهاية الموسم الحالي فقط، وهو ما يتيح له الانتقال مجانًا لأي نادٍ في يناير المقبل.

وعن انتقاله للأهلي، أكد السعيد أن اللعب للقلعة الحمراء شرف كبير لأى لاعب، مضيفًا أنه يحلم بالانضمام للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

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ويحتل السعيد صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز حتى الآن، برصيد 5 أهداف، سجلها في 4 مباريات فقط خاضها مع الإنتاج الحربي هذا الموسم.





