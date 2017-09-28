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خالد بيومي: تراجعي عن انتخابات الإسماعيلي؟ الجو ملوث (فيديو)

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خالد بيومي: تراجعي عن انتخابات الإسماعيلي؟ الجو ملوث (فيديو) خالد بيومي: تراجعي عن انتخابات الإسماعيلي؟ الجو ملوث (فيديو)

التحرير

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كشف خالد بيومي، المحللي الرياضي، سبب تراجعه عن انتخابات النادي الإسماعيلي المقبلة، موضحًا أن الأمور في بعض الأندية أشبه بالتوريث، وأن ذلك تتحمله وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية إذا كان هناك رغبة في إصلاح الكرة المصرية.

وأضاف «بيومي»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن اللجنة الأولمبية تقاتل فقط على بقاء أشخاص بعينهم على كراسي الإدارة، وهو ما لايمت بصلة لتطوير شؤون الأندية ومصلحة الرياضة المصرية.

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وتابع، أن مقعد الإدارة في الأندية لم يعد منصب للعمل العامة أو التطوع لخدمة نادي، فهناك تعرض للإهانات، معلقًا: «الأمر أصبح مصالح خاصة وسبوبة وواجهة اجتماعية لكثيرين، خاصة في الأقاليم، أنا داخل عشان اخدم النادي ولا أبحث عن الشهرة، لكن الجو أصبح ملوث في بعض الأندية».

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التحرير

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