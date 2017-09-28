بيومي: النجم الساحلي أقل من الترجي.. وهذا هو أخطر لاعب على الأهلي

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قال خالد بيومي، المحللي الرياضي، إن النادي الأهلي نجح في إقصاء الترجي التونسي، الذي يعد أقوى وأهم فريق في إفريقيا حاليًا، مشيرًا إلى أن النجم الساحلي أقل منه فنيًا.

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي، على ملعب «سوسة» يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع «بيومي»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن النجم الساحلي يعتمد بشكل كبير على الظهيرين الأيمن والأيسر، الذي يعتبرا أقوى دفاعيًا من خليل شمام وإيهاب المباركي ظهيرا الترجي، مشيرًا إلى أن الجبهة اليسرى تعد أهم وأخطر أسلحة الفريق التونسي على الأهلي في مواجهة الأحد..

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وأضاف، أن النجم يعاني من بطء لاعبي منتصف ملعبه وهو ما يعتبر نقطة ايجابية لثنائي الأهلي حسام عاشور وعمرو السولية، مؤكدًا أن أمين الشرميطي لم يعد مثل الماضي، وأن أخطر لاعب بالفريق هو الغيني خليل بانجورا.