عبد العزيز: عودة الجماهير لها شرط آخر بخلاف الموافقة الأمنية (فيديو)

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن عودة الجماهير للمدرجات في مسابقة الدوري الممتاز، يجب أن تتم بعدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن هناك بعض المعوقات تواجه عودة الجماهير بشكل تدريجي، حيث يتم الإعلان عن السماح لدخول 2000 مشجع على سبيل المثال، لكن ما يحدث هو تواجد أضعاف هذا العدد أمام الاستاد وهو ما يخلق مشكلة، لكنه يبقى أحد الحلول المطروحة حاليًا.

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وعن الموعد المحتمل لعودة الجماهير، أوضح «الوزير»، أن اتحاد الكرة يدرس حاليًا جدول المباريات استعدادًا لتحديد الموعد المناسب، بعد الحصول على الموافقات الأمنية.