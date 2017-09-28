وزير الرياضة: نسعى لزيادة 5000 مشجع في مباراة الكونغو (فيديو)

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه يسعى بقوة لزيادة عدد الجماهير في مبارة المنتخب الوطني، أمام الكونغو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018، والمقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، أنه يتمنى امتلاء استاد «برج العرب» عن آخره في المباراة المصرية، موضحًا أن الزيادة ستكون في حدود 5 آلاف مشجع، لصيصبح الإجمالي 65 ألفًا بدلًا من 60.

وتابع الوزير، أن الوزارة أعلنت استعدادها رسميًا عن إمكانية توفير نحو 50 حافلة لتوصيل الجماهير إلى ملعب «برج العرب»، بدلًا من سيرهم على الأقدام لمسافة تصل 2 كيلو متر، على أن تتحمل كافة التكاليف المادية، حرصًا منها على تيسير عملية دخول الجماهير.

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يذكر أن منتخب الفراعنة يتصدر المجموعة الخامسة بالتصفيات، برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني، وتحتل غانا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يقبع منتخب الكونغو في المركز الأخير بالمجموعة بنقطة واحدة.