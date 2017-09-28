ضرب نجوى فؤاد «علقة ساخنة» ووجه «لكمة» للعندليب.. 4 خناقات لـ«أحمد رمزي»

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يبدو أن الدراما والإثارة لم تقتصر فقط على أفلامه السينمائية التي كانت تحظى بإقبال جماهيري ضخم، وإنما امتدت الإثارة إلى حياته الشخصية التي كانت محل اهتمام كبير من جانب جمهوره العريض، ومع تقدمه في العمر ظل يكشف عن وقائع في حياته وأسرار، وحتى بعد وفاته واصل المقربون سرد تفاصيل جديدة عن حياته، ومن أشهرها "خناقاته" المستمرة، وثورة غضبه التي كانت سريعة الاندلاع، وبسببها دخل في شجارات عديدة، وتشابك بالأيدي، حتى أثناء تصويره لمشاهد تمثيلية.

في التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير لايف" حكايات أشهر 4 شجارات في حياة "الولد الشقي"، الفنان الراحل أحمد رمزي، الذي رحل عن عالمنا في 28 سبتمبر 2012.

صراع في الميناء

يعلم الكثيرون أن علاقة صداقة قوية جمعت الفنان أحمد رمزي بالفنان عمر الشريف، ولكنها تحولت إلى علاقة خصومة امتدت لثماني سنوات، بسبب المخرج عاطف سالم، الذي كان يعمل كمساعد مخرج حينها في فيلم "صراع في الميناء"، بطولة عمر الشريف، وفاتن حمامة، وأحمد رمزي.

وقبل تصوير مشهد المعركة بين "رمزي" و"الشريف" خطرت على بال "سالم" فكرة "شيطانية" لإضفاء مزيد من الواقعية على المشهد، خاصة لعلمه مدى العلاقة الوطيدة بين الاثنين، فذهب إلى عمر الشريف، الذي كان حديث الزواج حينها من فاتن حمامة، وأخبره أن صديقه "رمزي" يغازل فاتن حمامة، وهو الخبر الذى نزل كالصاعقة عليه، فثار عمر ثورة عارمة وأقسم بأن يلقن أحمد رمزى درسا لن ينساه فى حياته، على حد رواية "الطيب" في مذكراته.

جاء وقت تصوير مشهد المعركة، وما إن أعطى يوسف شاهين، مخرج الفيلم، إشارة بدء التصوير، حتى انهال عمر على رمزي باللكمات والركلات وسط دهشة من الجميع وعلى رأسهم أحمد رمزي، الذي تراجع نحو مياه الميناء وبدأ في الصراخ من الألم، ولكن المخرج يوسف شاهين أمر باستكمال تصوير المشهد الذي بدا طبيعيا، وبعد انتهاء المشهد اتجه عمر لفاتن حمامة وسحبها من يدها مغادرين موقع التصوير وسط دهشة الجميع.

وعندما حاول رمزي معرفة سبب "العلقة الساخنة" التي تلقاها من "عمر"، اعترف له مساعد المخرج بخدعته، وهنا تألمت فاتن حمامة وقاطعت عاطف سالم تماما منذ انتهاء تصوير الفيلم ودامت القطيعة بين عمر الشريف وأحمد رمزى ثمانى سنوات حتى تقابلا يوما فى عيد ميلاد الفنان الراحل صلاح ذو الفقار وتصافيا بعد أن عرف عمر الشريف الحقيقة التى أخفاها عنه عاطف سالم.

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علقة نجوى فؤاد

تزوج أحمد رمزي من الراقصة نجوى فؤاد لمدة 17 يوما فقط، وقال عن هذا الزواج: "نجوى فؤاد سيدة عظيمة ولكنني تزوجتها حفاظا على سمعتها فقط"، وتابع موضحا في حواره لمجلة "الموعد": "في إحدى الأيام ذهبت لزيارة نجوى في منزلها فوجدت مشادة بينها وبين زوجها الموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن، وعندما تدخلت حدثت مشادة بيني وبينه"، وكاد يتم نشر الخبر على أساس أن "رمزي" سبب الطلاق، لكونه على علاقة بالراقصة المتزوجة في ذلك الوقت.

اللافت أنه بعد زواجه بنجوى فؤاد بأيام قليلة، نشبت "خناقة" بينهما، سرد تفاصيلها الماكيير العالمي محمد عشوب، خلال حلقة من برنامج "ممنوع من العرض" فقال: "ذهبت إلى شقة أحمد رمزي، وأثناء انتظاري له في الصالة سمعت أصوات تكسير وصراخ سيدة، ولم أكن أعلم أنه تزوج من نجوى فؤاد، وخرج علي أحمد وهو منكوش الشعر، وحينها علمت أن نجوى تلقت علقة ساخنة من أحمد رمزي، وكان ذلك الصوت هو صوت صراخها"، ولم يذكر سبب تلك "الخناقة" التي نشبت بينهما.

لكمة العندليب

كان فيلم "أيامنا الحلوة" هو أول تعاون بين أحمد رمزي، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وأثناء تصوير أحمد المشاهد، وجه "رمزي" لكمة عنيفة للعندليب في سياق درامي، ولم يتذكر أن الثاني لا يفقه شيئًا في أمور الملاكمة، التي يجيدها هو بطبيعة الحال، حتى أفاق على صيحات مدير التصوير والمخرج والمساعدين بأن يتوقف عن الضرب.

اعتذر "رمزي" للعندليب الأسمر، وتظاهر عبد الحليم بقبول اعتذاره، ومرت الأيام، واجتمع الاثنان في فيلم "بنات اليوم"، وكان من ضمن أحد المشاهد أن يثور رمزي على العندليب ويضربه بقبضة يده ضربة قاسية، وأثناء البروفات تذكر الثاني الموقف السابق وحذر رمزي من تكراره مرة أخرى، ولما بدأ التصوير أصيب عبد الحليم بنوبة ضحك تكررت عشرات المرات، وكان رمزي يسدد الضربات بطريقة هادئة، ولكن هذه المرة حينما صاح المخرج لبدء التصوير انطلق الفنان أحمد رمزي بلكمة عنيفة في وجه "حليم"، كاد الأخير يبكي من الألم، فانطلق هو الآخر وسدد لرمزي ضربات متتالية، ليست في سياق الفيلم، فأصاب فمه وسالت الدماء من أسنانه ثم فرّ هاربًا وامتنع عن الذهاب إلى الاستوديو إلا بعد أن حدّثه رمزي تليفونيا وأكد له أنه نسي ما حدث.

خناقة إسكندرية

روى الماكيير محمد عشوب تفاصيل "خناقة" أحمد رمزي الذي كان معه في أحد مطاعم الإسكندرية، فقال: "دخلت معه مطعما يمتلكه صديقه، وفور جلوسنا بدأ اثنان بالتلاسن على رمزي، ولكنه لم يعرهما أي انتباه، لكن أحدهما طالبه بالتجاوب معهما في الحديث، وهنا حمل رمزي الاثنين وخرج بهما خارج المطعم، ثم لقنهما علقة ساخنة، ودخل المطعم مرة ثانية، وقال اطلب ليهم الإسعاف".