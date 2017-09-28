رئيس الوزراء لمؤتمر "ملتقى الأديان": السياحة تُعد قاطرة التنمية

كتب - محمود مصطفى:

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أهمية السياحة في مصر باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد في ظل ما تملكه مصر من مقومات سياحية وجغرافية متعددة رائعة تمثل العبقرية المصرية وتعبر عن حضارة أصيلة تعتبر مصدر إشعاع هام.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية" المنعقد بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى ما تتمتع به محافظتي جنوب وشمال سيناء من مقومات ثقافية وحضارية فريدة على مر آلاف السنين من خلال السياحة الدينية بصفة خاصة.

كما نوه رئيس الوزراء إلى ما تتمتع به بصفة خاصة منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء من سياحة مميزة تمثل الأديان الثلاثة وتعبر عن عبقرية مصر وتعبر عن التسامح بين أبناء شعب مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود محافظة جنوب سيناء وفريق العمل الخاص للإعداد والتجهيز لذلك المؤتمر على أرض مصر، مثنيا على جهود الهيئات المتعددة في تنظيم هذا المؤتمر الدولي.