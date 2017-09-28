محافظ جنوب سيناء: مؤتمر "سانت كاترين" يدعم قطاع السياحة
محافظ جنوب سيناء: مؤتمر "سانت كاترين" يدعم قطاع السياحة
12:02 م الخميس 28 سبتمبر 2017
خالد فودة محافظ جنوب سيناء
كتب - محمود مصطفى:
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن سيناء أرضًا مقدسة، ذكرتها الأيان السماوية، وارتوت بدماء الشهداء.
وأضاف فودة خلال كلمته في مؤتمر السياحة الدينية "سانت كاترين ملتقى الأديان"، الذي يعقد على مدار يومين بقاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ، أن سيناء أرضًا مقدسة للأديان الثلاثة وتتجلى مكانتها في العالم أجمع، حيث أنها جسدت روح التعايش السلمي.
وأكد محافظ جنوب سيناء، أن سيناء مهد الديانات الثلاثة، وتتمتع بجاذبية شديدة وتتجلى على أرضها السماحة الدينية.
وأوضح فودة، أن المؤتمر يعد دعمًا حقيقياً لقطاع السياحة لما تحويه محافظة جنوب سيناء من مزارات مهمة.
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