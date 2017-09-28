وزير الأوقاف: مؤتمر "ملتقى الأديان" يؤكد استقرار سيناء

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا توجد مدينة في العالم تحظى بالسياحة الشاملة مثل محافظة جنوب سيناء.

وشدد وزير الأوقاف، خلال كلمته في مؤتمر السياحة الدينية "سانت كاترين ملتقى الأديان"، الذي يعقد على مدار يومين بقاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ، أن المؤتمر يؤكد أن حركة الحياة بسيناء طبيعية مهما حاولت الجماعات المغرضة تشويه صورة الوطن، حسب قوله.

وأوضح الوزير أن جنوب سيناء تحوي السياحة التراثية، والسياحة الجبلية، والترفيهية، ولا توجد مدينة بمقوماتها في العالم.

وأوضح "جمعة" أن تغيير اسم المؤتمر من "سيناء عاصمة السياحة الدينية" لـ "ملتقي الأديان السماوية"، جاء لإرسال رسالة بأن سيناء يتوافر بها أسس التعايش بين جميع البشر وتحويل ذلك لواقع إنساني ملموس على أرض الواقع، وأن الإيمان الحقيقي يؤكد حق التنوع والاختلاف.