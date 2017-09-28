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بالصور- بعد نشر قصتها في "مصراوي".. محافظ أسوان يكرم "الأسطى هدية"

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مصراوي Masrawy

بالصور- بعد نشر قصتها في "مصراوي".. محافظ أسوان يكرم "الأسطى هدية"

12:12 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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افتتاح 21 منشأة رياضية بالوادي الجديد.. الأحد

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افتتاح 21 منشأة رياضية بالوادي الجديد.. الأحد

أسوان- إيهاب عمران:

كرم اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، بنت قرية الكلح بإدفو "هدية أحمد" صاحبة أحد المشروعات الصغيرة لصيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية بالقرية والتي عرض "مصراوي" قصة كفاحها.​

وسلم محافظ أسوان "الأسطى هدية" شهادة تقدير بعد أن أثبتت تفوقها واستطاعت إثبات ذاتها وقدرة وبراعة الفتاة الريفية بأن تعمل في هذه المهنة الشاقة لتترك بصمة نجاح وتثبت للجميع من حولها تفوقها وتميزها، معرباً عن سعادته البالغة بهذا النموذج الإيجابي للفتاة والمرأة الأسوانية المكافحة التي تجتهد وتثابر في الحياة من أجل بناء مستقبلها ومستقبل أسرتها ووطنها.

وطالب اللواء مجدي حجازي من الشباب الأسواني بضرورة أن يتخذوا المثل والقدوة من هذا النموذج الناجح ويسعوا جاهدين إلى استثمار طاقاتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم وإبداعاتهم في اقتحام مجال العمل الحر دون الارتكان إلى العمل الحكومى.

جاء تكريم المحافظ لهدية على هامش احتفال محافظة أسوان باليوم العالمي للسياحة، بحضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.

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مصراوي Masrawy

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