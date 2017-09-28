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مصرع مسن وزوجته صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق الساحلي بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

مصرع مسن وزوجته صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق الساحلي بالبحيرة

12:04 م الخميس 28 سبتمبر 2017

مصرع مسن وزوجته صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق الساحلي بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقى مسن وزوجته مصرعهما، في حادث تصادم اليوم الخميس، أثناء عبورهما الطريق الدولى الساحلي، اتجاه الإسكندرية، أمام قرية البيضا، مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

وتبين أنه أثناء عبور كل من: محمد محمود إبراهيم، 65 عاما بالمعاش، وشادية محمد السيد منصور، 55 عاما ربة منزل "زوجة الأول" ومقيمان بقرية البيضا، دائرة المركز

للطريق المشار إليه فوجئ بهما قائد السيارة رقم 108593 ملاكى كفر الشيخ، وبمحاولة تفاديهما اصطدمت بمؤخرة سيارته السيارة رقم 3033 نقل الإسكندرية، وتوالى اصطدام السيارة رقم 75715 نقل، مما أدى لانحراف السيارتين الأولى والثانية واصدامهما بالمذكورين، ووفاتهما.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وأزيلت أثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم.

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