ماكينة فرم ذرة تلتهم عاملاً زراعيًا بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

تبلغ لمركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام، بوصول "أدهم السيد إبراهيم خليل" 45 عامًا، عامل زراعي، مقيم قرية العالمية، جثة هامدة إثر إصابته بجرح عميق بالصدر والرئة وتمزق بالساق اليمنى وجروح متفرقة بالجسم.

بسؤال شقيقه أحمد السيد إبراهيم خليل، وكيل مدرسة ومقيم بذات الناحية، أفاد أنه أثناء حصاد المتوفى لمحصول الذرة بواسطة ماكينة فرم الذرة، علقت ملابسه بالماكينة، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، بوجود جرح هرسي وتمزق بالساق اليمنى، وجرح نزعي بالصدر والكتف الأيمن، وجروح متفرقة بالجسم، ولا توجد شبهه جنائية.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.