ضبط 2556 عبوة دواء غير مسجلة و75 أسطوانة غاز بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

ضبطت مباحث التموين بالغربية، اليوم الخميس، 30 طن أرز "شعير" حجبها تاجر عن الأسواق بغرض رفع الأسعار، و2556 عبوة أدوية بشرية غير مسجلة بالصحة، و2 طن ملح فاسد، و75 أسطوانة غاز مدعمة مهربة للسوق السوداء.

كان العميد محمد عثمان مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارًا بضبط "علي.ع" 37 سنة، تاجر بقرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود، بحوزته 30 طن أرز شعير داخل مخزن بقصد حجبه عن التداول بغرض رفع الأسعار، وضبط السيارة رقم 94562 نقل الدقهلية قيادة "يوسف.م" 32 سنة، وبرفقته "محمد.م"، 29 سنة، مندوب مبيعات، حال مرورها أمام نقطة مرور هيلانة بدائرة قسم أول طنطا، محملة بـ 2556 عبوة أدوية بشرية لعلاج النحافة والبشرة، غير مسجلة بوزارة الصحة.

كما ضُبط "رضا.ع" 41 سنة، صاحب مطحن ملح ببندر زفتى وبحوزته 2 طن ملح فاسد، و"محمود.س" 27 سنة، صاحب مصنع طوب طفلي بقرية النصارية مركز كفر الزيات بحوزته 30 أسطوانة غاز مدعمة، و"عصام.أ" 41 سنة، صاحب مخزن بقرية شبرابابل مركز السنطة، بحوزته 45 أسطوانة غاز مدعمة.

جرى التحفظ على المضبوطات في جميع الوقائع، وتحرير المحاضر للمخالفين، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.