الإحصاء الألماني: 5.4 مليون شخص في ألمانيا يريدون المزيد من العمل

فيسبادن- (د ب أ):

قال مكتب الإحصاء الألماني إن نحو 5.4 مليون شخص في ألمانيا كانوا يريدون العام الماضي مزيدا من العمل.

وحسب المكتب اليوم الخميس في مدينة فيسبادن فإن هذا العدد يشمل عاطلين بالإضافة إلى 2.6 مليون شخص لديهم عمل بالفعل.

بل إن 1.2 مليون من هؤلاء العاملين يزاولون عملا بدوام كامل حسب بيانات المكتب ولكنهم يريدون إضافة بضع ساعات أخرى إلى ساعات عملهم الحالية.

ومقارنة بالعام الماضي انخفض العدد الإجمالي للعاملين الذين يرون أنفسهم يعملون أقل مما يجب بواقع 255 ألف شخص أو 4.5%.

ومن ناحية أخرى ارتفع عدد الذين يريدون خفض ساعات عملهم بواقع 147 ألف أي بزيادة 5ر14% إلى نحو 1.2 مليون عامل مستعد للتخلي عن جزء من أجره مقابل خفض ساعات العمل.

وبشكل عام استمرت أعداد العاملين في ألمانيا في الارتفاع حيث وصلت إلى 66.2 % من السكان في سن 15 إلى 74 سنة، أكثر من ربعهم (27.7%) يعملون بشكل جزئي.