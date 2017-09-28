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الشرطة الألمانية تحاصر مسرح برلين بعد أن احتله محتجون

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مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية تحاصر مسرح برلين بعد أن احتله محتجون

12:08 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الشرطة الألمانية تحاصر مسرح برلين بعد أن احتله محتجون

برلين- (د ب أ):
حاصرت الشرطة مسرح برلين الشعبي الشهير اليوم الخميس حيث انتشرت أعداد غفيرة من رجالها حول المسرح.
وأعلنت الشرطة أن 50 من أفرادها دخلوا المسرح في ميدان روزا لوكسمبورج الذي يحتله نشطاء فنيون وسياسيون.
وتم إغلاق الشوارع المؤدية للمسرح.

وقال أحد رجال الشرطة إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع المعتصمين داخل المسرح، وفي الوقت ذاته فإن الشرطة بدأت في اتخاذ إجراءات إخلاء المسرح.
وقال متحدث باسم الشرطة إن قرار التدخل لإخلاء المسرح يتوقف أيضا على مدى سماح المسؤولين عنه ببقاء المحتلين داخله.

ويحتل النشطاء المسرح منذ سبعة أيام. وعرضت وزارة الثقافة في برلين على المحتلين السماح لهم باستخدام اثنين من غرف المسرح ولم يعرف بعد ما إذا كان المحتلون سيقبلون هذا العرض.

وغادر بعض الأشخاص المسرح طواعية حسبما قالت الشرطة على صفحتها على موقع تويتر.

واحتل المسرح من قبل الفنانين العاملين به احتجاجا على تعيين كريس ديركون مديرا جديدا له، والذي كان يدير متحف تيت مودرن بلندن. وحل ديركون محل فرانك كاستورف الذي كان يدير المسرح على مدى أكثر من عقدين.

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