النيابة تحقق في سرقة محتويات "فيلا" ضابط بأكتوبر

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار محمد يسري، رئيس نيابة أكتوبر أول، بسرعة تحريات المباحث في واقعة سرقة فيلا ضابط شرطة بأكتوبر، للوقوف على ملابسات الحادث وكشف هوية المتهم الهارب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سارق الفيلا تسلل إليها مستغلا غياب الضابط وأسرته عنها، واستولى على محتوياتها من الأشياء الثمينة إلى جانب سرقة بعض الأجهزة الكهربائية، وفر هاربا.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من ضابط شرطة باكتشاف تعرض فيلته بأكتوبر للسرقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الحادث



تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، ومازالت جهود البحث مستمرة لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجاني.