أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حملات مرورية لضبط "التوك توك" على الطرق السريعة(صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حملات مرورية لضبط "التوك توك" على الطرق السريعة(صور)

12:09 م الخميس 28 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    e3878ee1ab.jpg

  • عرض 3 صورة

    9d49444a0e.jpg

  • عرض 3 صورة

    b15cbbdfc5.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. ضبط ألفي قطعة أثرية قبل تهريبها للخارج

الألبوم التالى

بالصور.. ضبط ألفي قطعة أثرية قبل تهريبها للخارج

كتب - محمد الصاوي:

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، صباح اليوم الخميس، عدة حملات مرورية؛ لضبط "التكاتك" المخالفة على الطُرق السريعة.

وقررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، بعدم تحرك أو خروج مركبات التوك توك إلا بعد إنهاء التراخيص وحملات الرادار الثابتة والمتحركة وحملات الكشف عن الإطارات وحملات الكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة.

كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطُرق برقم هاتف " ٠١٢٢١١١٠٠٠٠" لمواجهة أي أعطال على الطرق السريعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ للحد من الحوادث وتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ 50 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

    أخبار

  • ضبط 51 ألف مخالفة مرورية و36 سائقًا تحت تأثير المخدر

    أخبار

  • قوافل وزارة الداخلية الطبية توقع الكشف الطبي على 4 آلاف و290 سجينًا

    أخبار

  • بالصور.. حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لإزالة الإشغالات

    أخبار

إعلان

c9a4856885.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية