حملات مرورية لضبط "التوك توك" على الطرق السريعة(صور)

بالصور.. ضبط ألفي قطعة أثرية قبل تهريبها للخارج

كتب - محمد الصاوي:

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، صباح اليوم الخميس، عدة حملات مرورية؛ لضبط "التكاتك" المخالفة على الطُرق السريعة.

وقررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، بعدم تحرك أو خروج مركبات التوك توك إلا بعد إنهاء التراخيص وحملات الرادار الثابتة والمتحركة وحملات الكشف عن الإطارات وحملات الكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة.

كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطُرق برقم هاتف " ٠١٢٢١١١٠٠٠٠" لمواجهة أي أعطال على الطرق السريعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ للحد من الحوادث وتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.