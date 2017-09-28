رئيس «إسكان البرلمان» يطالب بتنفيذ قرارات الرئيس بحق أسر الشهداء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالب النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتنفيذ تعهداتها ومبادراتها بشأن رعاية أبناء وأسر الشهداء، وعدم تجاهل مطالبهم المشروعة التى صدرت بشأنها قرارات محصنة من الحكومة نفسها خلال الفترة الماضية.

وأشار والي، فى تصريح له اليوم الخميس، إلى ضرورة أن تهتم الحكومة بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، والتأكد من حصول هذه الفئة على حقوقها المشروعة دون معاناة أو تعب، ويأتى فى مقدمة هذا قرار وزارة التربية والتعليم رقم 282 لسنة 2017، الذى ضُرب به عرض الحائط، بشأن قبول أبناء أسر شهداء الجيش والشرطة والقضاء بالمدارس الحكومية والخاصة واللغات ورياض الأطفال، وإعفائهم من المصروفات الدراسية.

وتابع: «بعض المدارس الخاصة لم تكتف بتجاهل تنفيذ قرار وزير التعليم بإعفاء أبناء أسر الشهداء من المصروفات، بل حرمت الطلاب من استلام الكتب المدرسية بسبب عدم دفع المصروفات، رغم أن ابن الشهيد من حقه ألا يدفع أى مصروفات، وهذا الموقف تسبب فى استياء وإحباط زوجات أسر الشهداء من هذه التصرفات السلبية التى وضعتهن فى هذا الموقف الحرج».

شاهد أيضا

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أقل شىء يمكن تقديمه لأسر الشهداء وأبنائهم، أن تكون لهم الأولوية من قبل الدولة فى التعليم والعلاج والسكن إلى جانب تحسين معاشاتهم، وشمولهم بكل وسائل الحماية الاجتماعية المشروعة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن عدم تنفيذ قرارات الحكومة بحق أسر الشهداء يعد كارثة وإهمالا من جانبها بكل المقاييس.

واستطرد: «على الحكومة متابعة تنفيذ قراراتها الخاصة بأبناء الشهداء وأسرهم وإصدار تعليماتها لكل الجهات الحكومية لتسهيل أية إجراءات تخص هذه الفئة».