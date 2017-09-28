تأجيل دعوى إلزام "كهربا" بدفع نفقة 50 ألف لطليقته لجلسة 23 نوفمبر

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة الأسرة بزنانيري، اليوم الخميس، تأجيل دعوى إلزام محمود كهربا، ﻻعب نادى الزمالك والمعار حاليا لنادى جدة السعودي بدفع 50 ألف جنيه مؤخر صداق طليقته المذيعة سارة خليفة، وكذلك نفقة عدة ومتعة لها لجلسة 23 نوفمبر المقبل، لتقديم المستندات.

كانت سارة خليفة، زوجة محمود كهربا، لاعب الزمالك، المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بنفقة عدة ومتعة قدرها 50 ألف جنيه.

يذكر أن محكمة جنح مصر القديمة، قضت ببراءة محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك، المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، في تبديد منقولات زوجته.