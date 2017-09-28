أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إلزام "كهربا" بدفع نفقة 50 ألف لطليقته لجلسة 23 نوفمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إلزام "كهربا" بدفع نفقة 50 ألف لطليقته لجلسة 23 نوفمبر

11:52 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

محمود كهربا

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة الأسرة بزنانيري، اليوم الخميس، تأجيل دعوى إلزام محمود كهربا، ﻻعب نادى والمعار حاليا لنادى جدة السعودي بدفع 50 ألف جنيه مؤخر صداق طليقته المذيعة سارة خليفة، وكذلك نفقة عدة ومتعة لها لجلسة 23 نوفمبر المقبل، لتقديم المستندات.

كانت سارة خليفة، زوجة محمود كهربا، لاعب الزمالك، المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بنفقة عدة ومتعة قدرها 50 ألف جنيه.

يذكر أن محكمة جنح القديمة، قضت ببراءة محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك، المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، في تبديد منقولات زوجته.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أسماء تطلب الخلع: " جوزي مش بيخليني أمسك ريموت التلفزيون"

    أخبار

  • تأجيل دعوى نفقة المذيعة سارة خليفة من اللاعب "كهربا لجلسة 12 نوفمبر

    أخبار

  • تأجيل دعوى خلع زينة من الفنان أحمد عز لجلسة 19 نوفمبر

    أخبار

  • رباب تطلب الخلع بعد 6 شهور جواز: "حماتي هي راجل البيت"

    أخبار

إعلان

5e4d393864.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل