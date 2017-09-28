ضبط ميكروباص الخطر بعد مطاردة مثيرة مع تشكيل عصابي أعلى الدائري (صور)

كتب - علاء عمران و سامح غيث:

نجح ضابط مباحث بقسم شرطة المقطم، اليوم الخميس، بعد مطاردة مثيرة على الطريق الدائري في إنقاذ مواطن من أيدي تشكيل عصابي حاولوا سرقته بالإكراه وضبط أفراد التشكيل.

تعود أحداث الواقعة إلى أنه أثناء مرور النقيب محمد عبد المنعم، ضابط مباحث قسم شرطة المقطم، والمعين خدمة القول الأمني أعلى الطريق الدائري، اتجاه القاهرة الجديدة بدائرة القسم تناهي لسمعه صوت استغاثة صادرة من داخل الميكروباص رقم "ل ب ل 792 مصر" بدون لوحة خلفية، ولدى قيامه باستيقافه قام قائده بالعودة للخلف والفرار عكس الاتجاه بذات الاتجاه.

وحال محاولة المتهم الهروب بالسيارة اصطدام بإفريز الطريق، فنتج عن ذلك انفجار الإطارين بالجانب الأيسر للميكروباص فتسبب ذلك في تعطله، فقام قائده بالفرار منه وبصحبته اثنين من مستقليها محاولين الهرب، مما دعا الضابط لإطلاق أعيرة نارية من الطبنجة عهدته تجاههم نتج عن ذلك إصابة أحدهم، وتمكن من ضبط آخر من بينهم.

وبالفحص تبين أن المتهمان هما "طارق.يـ"، عاطل، مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، و"ناصر.خ"، سائق، وضُبط بحوزتهما 2 سلاح أبيض "سكين"، 10 هواتف محمولة مجهولة المصدر، 5 حافظة نقود لأشخاص محددين "جاري استدعائهم"، بينما لاذ قائد الميكروباص بالفرار.

وأثناء ذلك تبين عُثر على مهندس مدني يدعى، محمد أسعد، مصاب بجرح قطعي بالرسغ الأيمن وجرح بالكتف الأيمن، بداخل الميكروباص، وتم إسعافه بمستشفى مبرة المعادي.

وبسؤاله أمام اللواء محمد منصور، مدير المباحث، قرر بأنه عقب قيامه باستقلال الميكروباص صحبة المتهمين المضبوطين من الطريق محل البلاغ، لتوصيله فوجئ بقيامهم والمتهم الهارب بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي، والأسلحة المضبوطة بحوزتهم نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والاستيلاء على متعلقاته كرهًا عنه إلى أن تم ضبطهم واتهامهم بسرقته كرهاً عنه.

وبسؤال المتهم الثاني اعترف بتكوينه وكلًا من المتهم الأول والهارب "جاري تحديده وضبطه" تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين كرهًا عنهم عقب استقلالهم الميكروباص صحبتهم على النحو المشار إليه، وأن الهواتف وحافظات النقود من متحصلات نشاطهم.

وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر رقم 22952/ 2017 جنح القسم وإخطار النيابة العامة التحقيق وتطوير مناقشتهما للوقوف على مدى نشاطهما الإجرامي.



