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جامعتا المنوفية ومدينة السادات تحتفلان باليوم العالمي للسياحة بمكتبة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

جامعتا المنوفية ومدينة السادات تحتفلان باليوم العالمي للسياحة بمكتبة الإسكندرية

11:57 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

جامعتا المنوفية ومدينة السادات تحتفلان باليوم العالمي للسياحة بمكتبة الإسكندرية

اليوم العالمي للسياحة بمكتبة الإسكندرية

المنوفية- مروة فاضل:

شارك الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بمكتبة الإسكندرية الذي نظمته كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، برعاية أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا في كلمته، إلى أن إحدى الدول الرائدة في العالم في مجال السياحة العلاجية منذ الستينات والسبعينات من القرن الماضي وحتى منتصف الثمانيات، وبعد ذلك استمدت دول أوربا والهند ولبنان السياحة العلاجية، مطالبًا بعودة السياحة العلاجية إلى مصر بشكل قوى.

وأكد القاصد على ضرورة التركيز على المدن الجديدة وأماكن صناعة السياحة العلاجية في مصر مثل التجمع الخامس وشرم الشيخ وأسوان، وذلك لما لها من مقومات انتشار السياحة العلاجية كوجود مطارات دولية،ومستشفيات مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية, وبها مزارات سياحية، وتتمتع بجو جاف.

وفي نهاية كلمته طالب بضرورة تحسين جودة المستشفيات وعمل مجموعات متكاملة لتنشيط السياحة العلاجية بها جراحات السمنة وعلاج الأورام والأمراض الجلدية والرمد وتضم كافة الاستشاريين، ووضع خطط استراتيجية واضحة الأهداف، وعمل تسويق جيد داخل مصر وخارجها للسياحة العلاجية، وإنشاء برامج للسياحة العلاجية على مستوى طلاب السياحة والفنادق، ويكون لجامعتي المنوفية والسادات الصدارة فى عمل أول برنامج تعاون لتنشيط السياحة العلاجية على مستوى الجامعات يشارك فيها الكليات الطبية والمستشفيات الجامعية بالمنوفية ولجنة السياحة والفنادق تحت رعاية الدكتورة منال مسعود عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات.

وفى نهاية الاحتفال باليوم العالمى للسياحة تبادل الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات الدروع والهدايا التذكارية.

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