افتتاح 21 منشأة رياضية بالوادي الجديد.. الأحد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن يوسف دمرداش، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، افتتاح 21 منشأة رياضية باعتمادات تقدر بـ16 مليون و650 ألف جنيه، يوم الأحد المقبل، بحضور وزير الشاب والرياضة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأكد الدمرداش، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، دخول 19 ملعب نجيل صناعي الخدمة بداية من الشهر المقبل، ومبنى إداري لنادي الهجن بمركز باريس، ومبنى آخر بمركز شباب الموهوب بمركز الداخلة، كما أن الملاعب موزعة على جميع مراكز المحافظة الخمسة، وذلك بهدف خدمة التنمية خاصة في القرى والمناطق البعيدة.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، يوم الثالث من أكتوبر من كل عام بعيدها القومي، وهو ذكري وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين وجهاز التعمير لواحة الخارجة عام 1959، تنفيذًا لقرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بإقامة وادٍ جديد موازٍ لوادي النيل.