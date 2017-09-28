أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

افتتاح 21 منشأة رياضية بالوادي الجديد.. الأحد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

افتتاح 21 منشأة رياضية بالوادي الجديد.. الأحد

11:49 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    90b8a2b94b.jpg

  • عرض 4 صورة

    5f7684b10b.jpg

  • عرض 4 صورة

    a55871a8b1.jpg

  • عرض 4 صورة

    1eb049bdad.jpg

إعادة الألبوم

انتهاء 90% من إنشاءات مراسي معديات سرابيوم والفردان

الألبوم التالى

انتهاء 90% من إنشاءات مراسي معديات سرابيوم والفردان

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن يوسف دمرداش، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، افتتاح 21 منشأة رياضية باعتمادات تقدر بـ16 مليون و650 ألف جنيه، يوم الأحد المقبل، بحضور وزير الشاب والرياضة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأكد الدمرداش، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، دخول 19 ملعب نجيل صناعي الخدمة بداية من الشهر المقبل، ومبنى إداري لنادي الهجن بمركز باريس، ومبنى آخر بمركز شباب الموهوب بمركز الداخلة، كما أن الملاعب موزعة على جميع مراكز المحافظة الخمسة، وذلك بهدف خدمة التنمية خاصة في القرى والمناطق البعيدة.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، يوم الثالث من أكتوبر من كل عام بعيدها القومي، وهو ذكري وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين وجهاز التعمير لواحة الخارجة عام 1959، تنفيذًا لقرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بإقامة وادٍ جديد موازٍ لوادي النيل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • افتتاح 30 مشروعا بتكلفة 76 مليون جنيه في "الداخلة" بالوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. الوادي الجديد تحتفل بيوم السياحة العالمي بمسابقات وجوائز

    أخبار

  • بالصور.. سوهاج تحيي اليوم العالمي للسياحة بماراثون رياضي

    أخبار

  • افتتاح 13 مشروعًا بـ 69 مليون جنيه بالخارجة في الوادي الجديد

    أخبار

إعلان

5822e36083.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية