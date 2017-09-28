انقلاب سيارة مواد بترولية وإصابة قائدها بسوهاج
انقلاب سيارة مواد بترولية وإصابة قائدها بسوهاج
11:44 ص الخميس 28 سبتمبر 2017
ارشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة مواد بترولية، اليوم الخميس، أثناء تخطيها أحد المنحيات على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة محملة بمواد بترولية على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشأة.
تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ى ج أ 9142 / ى ق ج 4936 نقل مقطورة "فنطاس" تابعة لشركة السهام البترولية قيادة أحمد سيد محمد 44 عامًا سائق ويقيم قنا محملة بـ 28 طن سولار في اتجاه قنا، وحال تفاديه أحد المنحنيات اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وتسرب كمية من الحمولة.
نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 4914 إداري المركز لسنة 2017.
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