الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى كردستان العراق

القاهرة- (د ب أ):

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم، الخميس، تعليق رحلاتها إلى كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت على موقعها الإلكتروني أنها ستعلق رحلاتها إلى ومن مطار أربيل وإلى ومن مطار السليمانية بداية من يوم غد الجمعة، وحتى الأول من أكتوبر.

وأوضحت أن القرار تم "بناء على طلب من سلطة الطيران المدني العراقية".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب أمس الأول الثلاثاء إدارة إقليم كردستان بتسليم إدارة الحدود، والمطارات التي تقع تحت سيطرتها إلى الحكومة الاتحادية.

ولاحقا طالبت سلطات الطيران المدني العراقية الشركات الأجنبية بتعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطارات أربيل والسليمانية اعتبارا من الجمعة المقبل، وذلك في إطار التطورات التي أعقبت استفتاء استقلال الإقليم.

وأعلن عدد من الخطوط الجوية الإقليمية بالفعل تعليق رحلاتها للإقليم بناء على طلب السلطات الاتحادية العراقية.