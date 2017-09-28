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الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى كردستان العراق

11:52 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى كردستان العراق

الخطوط الجوية القطرية

القاهرة- (د ب أ):

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم، الخميس، تعليق رحلاتها إلى كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت على موقعها الإلكتروني أنها ستعلق رحلاتها إلى ومن مطار أربيل وإلى ومن مطار السليمانية بداية من يوم غد الجمعة، وحتى الأول من أكتوبر.

وأوضحت أن القرار تم "بناء على طلب من سلطة الطيران المدني العراقية".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب أمس الأول الثلاثاء إدارة إقليم كردستان بتسليم إدارة الحدود، والمطارات التي تقع تحت سيطرتها إلى الاتحادية.

ولاحقا طالبت سلطات الطيران المدني العراقية الشركات الأجنبية بتعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطارات أربيل والسليمانية اعتبارا من الجمعة المقبل، وذلك في إطار التطورات التي أعقبت استفتاء استقلال الإقليم.

وأعلن عدد من الخطوط الجوية الإقليمية بالفعل تعليق رحلاتها للإقليم بناء على طلب السلطات الاتحادية العراقية.

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