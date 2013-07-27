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عرض فيلم Gravity في افتتاح مهرجان "فينيسيا" الدولي للأفلام في أغسطس المقبل

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عرض فيلم Gravity في افتتاح مهرجان "فينيسيا" الدولي للأفلام في أغسطس المقبل عرض فيلم Gravity في افتتاح مهرجان "فينيسيا" الدولي للأفلام في أغسطس المقبل

كتب : عمرو عز الدين منذ 3 دقائق

ما يقرب من الشهر يفصلنا عن بدء مهرجان "فينيسيا" الدولي للأفلام، في دورته السبعين، وذلك بداية من الثامن والعشرين من أغسطس المقبل وحتى السابع من سبتمبر المقبل.

وأبرز صحيفة "الجارديان" البريطانية جدول أفلام المهرجان، حيث تقرر عرض الفيلم الأمريكي Gravity في افتتاح المهرجان، وهو من بطولة ساندرا بولوك وجورج كلوني ومن إخراج المكسيكي ألفونسو كوران، بينما يعرض في ختام المهرجان الفيلم البرازيلي الوثائقي Amazonia من إخراج تييري راجوبرت.

ويعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان 20 فيلما عالميا، منهم الفيلم الأمريكي Child of God من إخراج جيمس فرانكو، والفيلم الألماني Die Frau des Polizisten من إخراج فيليب جرونينج، والفيلم الفرنسي الألماني La Jalousie من إخراج فيليب جاريل، والفيلم الأمريكي Parkland من إخراج بيتر لاندسمان.

أما خارج المسابقة الرسمية لمهرجان "فينيسيا" الدولي، فيعرض 15 فيلما، منهم الفيلم الألماني Die andere Heimat من إخراج إدجار ريتز، والفيلم الأمريكي The Armstrong Lie من إخراج أليكس جيبني.

ويرأس لجنة التحكيم هذا العام لمنح جائزة الأسد الذهبي، المخرج الإيطالي الشهير برناردو بيرتولوتشي، الذي أخرج فيلم Last Tango in ParisK كما يتسلم المخرج الأمريكي وليام فريدكن، جائزة المهرجان عن مجمل منجزه السينمائي.

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