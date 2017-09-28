أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أردوغان يستقبل بوتين اليوم في أنقرة وتوقعات بالتركيز على سوريا والعراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أردوغان يستقبل بوتين اليوم في أنقرة وتوقعات بالتركيز على سوريا والعراق

11:46 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

أردوغان يستقبل بوتين اليوم في أنقرة وتوقعات بالتركيز على سوريا والعراق

أردوغان يستقبل بوتين

اسطنبول- (د ب أ):

يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة، وسط توقعات بأن تركز المحادثات بينهما على آخر التطورات في سورية والعراق.

وتشهد العلاقات بين الجانبين تحسنا واضحا بعد تراجعها عام 2015 .

ومن المتوقع أن يتبادل الرئيسان وجهات النظر حول قضايا دولية وإقليمية في مقدمتها الأوضاع في سوريا والعراق، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ويتضمن جدول أعمال الزعيمين بحث استفتاء استقلال إقليم كردستان الذي جرى الاثنين الماضي.

وتمكنت أنقرة وموسكو من تعزيز علاقاتهما بعد تدهورها عام 2015 على خلفية إسقاط تركيا طائرة روسية على الحدود مع سورية.

ويتعاون الجانبان من أجل تطبيق واسع النطاق لوقف إطلاق النار في سورية. وقد اتفقا مؤخرا بالتعاون مع إيران على إقامة منطقة خفض توتر في مدينة إدلب التي تسيطر فصائل إسلامية على معظم مناطقها.

وكان الجانبان قد وقعا في وقت سابق من الشهر الجاري صفقة تشتري أنقرة بموجبها أنظمة الدفاع الصاروخي إس - 400 روسية الصنع، ما زاد مخاوف الولايات المتحدة حليف تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى كردستان العراق

    أخبار

  • مسؤول كويتي: تفاؤل كبير لطي صفحة الخلاف الخليجي قريبا

    أخبار

  • العراق: تركيا تدعم قرارنا بحصر تصدير النفط على السلطات الاتحادية

    أخبار

  • أردوغان يستقبل بوتين لمناقشة الوضع في سوريا والعراق وعقد للتسلح

    أخبار

إعلان

0701a5baac.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية