أردوغان يستقبل بوتين اليوم في أنقرة وتوقعات بالتركيز على سوريا والعراق

اسطنبول- (د ب أ):

يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة، وسط توقعات بأن تركز المحادثات بينهما على آخر التطورات في سورية والعراق.

وتشهد العلاقات بين الجانبين تحسنا واضحا بعد تراجعها عام 2015 .

ومن المتوقع أن يتبادل الرئيسان وجهات النظر حول قضايا دولية وإقليمية في مقدمتها الأوضاع في سوريا والعراق، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ويتضمن جدول أعمال الزعيمين بحث استفتاء استقلال إقليم كردستان الذي جرى الاثنين الماضي.

وتمكنت أنقرة وموسكو من تعزيز علاقاتهما بعد تدهورها عام 2015 على خلفية إسقاط تركيا طائرة روسية على الحدود مع سورية.

ويتعاون الجانبان من أجل تطبيق واسع النطاق لوقف إطلاق النار في سورية. وقد اتفقا مؤخرا بالتعاون مع إيران على إقامة منطقة خفض توتر في مدينة إدلب التي تسيطر فصائل إسلامية على معظم مناطقها.

وكان الجانبان قد وقعا في وقت سابق من الشهر الجاري صفقة تشتري أنقرة بموجبها أنظمة الدفاع الصاروخي إس - 400 روسية الصنع، ما زاد مخاوف الولايات المتحدة حليف تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).