الرئيس الإسرائيلي يشيد بميركل بسبب "موقفها القوي" ضد اليمين المتطرف

تل أبيب- (د ب أ):

أصدر الرئيس الاسرائيلي، رؤفين ريفلين، إدانة لحزب البديل من أجل ألمانيا، كما أشاد بالمستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، لمعارضتها الجماعة اليمينية المتطرفة، التي تسببت في إثارة القلق لدى الجالية اليهودية في ألمانيا.

وقال ريفلين في حديث مع زعماء من اليهود في الولايات المتحدة مساء أمس الاربعاء: "نرحب ونقدر موقف المستشارة ميركل القوي ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، وفي الكفاح ضد اتجاه الفاشية الجديدة الذي يطل برأسه في أنحاء العالم".

ويُتهم بعض أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا بمعاداة السامية. وكان الحزب قد فاز بعدد 94 مقعدا في البرلمان الالماني (بوندستاج)، يوم الاحد الماضي.

وأضاف ريفلين أن "هذه الاصوات المعادية للسامية والعنصرية ليس لها مكان، سواء في ألمانيا أو في أي مكان أخر".

وكانت نتائج الاصوات التي حصل عليها حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات تسببت في إثارة الخوف بين السياسيين المعارضين بإسرائيل - حيث أن ذكريات صعود النظام النازي في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي ليست بالبعيدة - على الرغم من تعاطف بعض الإسرائيليين اليمينيين مع موقف حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين.

وفي اتصال هاتفي مع ميركل هذا الاسبوع، لم يذكر رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اسم حزب البديل من أجل ألمانيا، واختار بدلا من ذلك إدانة معاداة السامية "من اليمين واليسار وبين العناصر الاسلامية".