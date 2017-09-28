نجل "عبد الناصر": الزعيم ما زال في قلوب الملايين

كتبت - أسماء يحيى وعزة صقر:

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن حرص العديد من المواطنين على المشاركة في إحياء ذكرى وفاة والده، يؤكد أن الراحل جمال عبد الناصر ما زال في قلوب الملايين.

وأكد في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن عائلة عبد الناصر لا تقتصر عليهم فقط، بل أن أحفاده وأبنائه متواجدون في جميع أنحاء مصر والوطن العربي.

ورفض "عبد الحكيم"، التعليق على المعلومات التي ذكرها عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام للجامعة العربية، في مذكراته "كتابيه" والتي أكد فيها استيراد عبد الناصر لأغذية من سويسرا من أجل نظام غذائي خاص به.