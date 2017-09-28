15 أكتوبر.. آخر فرصة للتسجيل الإلكتروني بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

كتبت - ندى الخولي:

أعلنت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان، أن 15 أكتوبر المقبل، يعد آخر فرصة للمواطنين، الذين سددوا مقدم جدية الحجز، ومصاريف الاستعلام؛ لتسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية ضمن الوحدات المطروحة في 22 محافظة، بالإعلان التاسع في مشروع الإسكان الاجتماعي.

وقالت رئيس صندوق التمويل العقاري في بيان، اليوم الخميس، إن تسجيل الطلبات متاح من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق، www.mff.gov.eg؛ استجابة لطلبات من سددوا مقدمات الحجز.

كانت وزارة الإسكان، قررت منذ أسبوعين، مد فترة الحجز حتى نهاية سبتمبر الجاري، قبل أن تقرر مدها للمرة الثانية اليوم.

وكشفت "عبد الحميد" عن أن 81 ألفا و525 مواطناً سددوا مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، بينما سجل إلكترونيا 74 ألفا و600 منهم طلب الحصول على الوحدة السكنية، من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق، بما نسبته 91.5% ممن سددوا المقدمات، موضحة أنه تم غلق باب دفع المقدمات، الأربعاء، 20 سبتمبر الجاري.

ودعت رئيس صندوق التمويل العقاري، أصحاب التظلمات أو الاستفسارات من عملاء الصندوق، إلى التواصل مع مركز الاتصالات، على الأرقام، 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول، أو090071117 من أي خط أرضي.