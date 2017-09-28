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"الوطنية للصحافة" توقع عقد إنشاء موقعها الإليكتروني اليوم

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مصراوي Masrawy

"الوطنية للصحافة" توقع عقد إنشاء موقعها الإليكتروني اليوم

11:46 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة ستوقع عقد إنشاء موقعها الإليكتروني، اليوم الخميس، مع إحدى الشركات المتخصصة، عقب اجتماعها الأسبوعي.

وأضاف الهواري، لمصراوي، أن الهيئة ستتابع مناقشة اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية ومتابعة خطة الإصلاح التي قدمتها مؤسسة الأهرام.

كانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية لوضع واقتراح حلول لمشكلات المؤسسات الصحفية القومية، نهاية يوليو الماضي، على أن تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال 3 أشهر من تاريخه.

وتتولى اللجنة وضع الأُطر التنظيمية والقانونية والمالية والإدارية لحل الاختلالات الاقتصادية والمالية لدى المؤسسات الصحفية القومية، ووضع تصور عام لتسوية مديونيات هذه المؤسسات لدى الجهات الحكومية، وسبل إصلاح الهياكل المالية.

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