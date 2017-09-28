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سفير إسرائيل يغادر إلى تل أبيب بطائرة خاصة

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مصراوي Masrawy

سفير إسرائيل يغادر إلى تل أبيب بطائرة خاصة

11:45 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

سفير إسرائيل يغادر إلى تل أبيب بطائرة خاصة

سفير إسرائيل يغادر إلى تل أبيب

 

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، ديفيد جوفرين سفير إسرائيل لدى القاهرة، على رأس وفد إسرائيلي، متجهًا إلى تل أبيب.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن السفير الإسرائيلي أنهى إجراءات سفره والوفد المرافق له والذي يضم 9 ركاب من استراحة كبار الزوار.

وأوضحت المصادر أن سلطات الأمن قامت بفرض كردون أمني على الاستراحة حتى تم الانتهاء من إجراءات سفره، ومغادرته والوفد المرافق إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة.

 

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