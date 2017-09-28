سفير إسرائيل يغادر إلى تل أبيب بطائرة خاصة
سفير إسرائيل يغادر إلى تل أبيب بطائرة خاصة
11:45 ص الخميس 28 سبتمبر 2017
سفير إسرائيل يغادر إلى تل أبيب
كتب - طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، ديفيد جوفرين سفير إسرائيل لدى القاهرة، على رأس وفد إسرائيلي، متجهًا إلى تل أبيب.
وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن السفير الإسرائيلي أنهى إجراءات سفره والوفد المرافق له والذي يضم 9 ركاب من استراحة كبار الزوار.
وأوضحت المصادر أن سلطات الأمن قامت بفرض كردون أمني على الاستراحة حتى تم الانتهاء من إجراءات سفره، ومغادرته والوفد المرافق إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة.
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