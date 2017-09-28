25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن اجمالى الحركة، اليوم الخميس، بلغ 25 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، ودخول 3 سفن بضائع عامة، وموجود على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة.

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كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.