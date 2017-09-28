وزير الرياضة: الشعب المصري سيعيش فترة رائعة إذا تأهلنا للمونديال

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كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن إقامة مباريات ودية عالمية للمنتخب الوطني، في حال تأهله لكأس العالم روسيا 2018.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن الشعب المصري سيعيش فترة رائعة إذا تأهل منتخبنا للمونديال، مشيرًا إلى أنه يتوقع حينها حدوث حالة رواج تجاري وسياحي بمصر.

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ويتصدر منتخبنا، المجموعة الخامسة بالتصفيات، برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني، وتحتل غانا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يقبع منتخب الكونغو في المركز الأخير بالمجموعة بنقطة واحدة.