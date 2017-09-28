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لماذا يحتاج مانشستر يونايتد لميسي أو رونالدو؟.. فيرديناند يتحدث

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لماذا يحتاج مانشستر يونايتد لميسي أو رونالدو؟.. فيرديناند يتحدث لماذا يحتاج مانشستر يونايتد لميسي أو رونالدو؟.. فيرديناند يتحدث

التحرير

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أكد الإنجليزي ريو فيرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، أنَّ فريقه بعيد عن الفوز بلقب دوري الأبطال، رغم التفوق (4-1) أمس الأربعاء على سيسكا موسكو، وصدارة المجموعة الأولى بالبطولة.

وقال فيردناند، في تصريحات لشبكة "BT" البريطانية: "مانشستر يمتلك السرعة والقوة هذا أمر جيد للغاية، لكنَّه غير كافٍ لتحقيق دوري الأبطال، لكن الفريق ينقصه لاعب بمقومات ليونيل ميسي، أو كريستيانو رونالدو".

وأوضح أسطورة مانشستر يونايتد: "لو نظرنا لبرشلونة، أو ريال مدريد اللذين حققا البطولة بآخر 3 سنوات سنجد أنَّ الكتالوني، كان لديه ميسي، ونيمار اللذين أنقذا الفريق ببعض الأوقات بمهاراتهما الفردية، وكذلك كريستيانو، وإيسكو مع الملكي".

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وواصل ريو فيرديناند: "مانشستر يونايتد بحاجة للاعب ذي قدرات خاصة في مستوى ميسي، أو كريستيانو، يكون قادرًا على قيادة الفريق لحصد البطولات".

واختتم أسطورة مانشستر يونايتد: "لا أشعر بأزمة كبيرة لو لم يحقق الشياطين الحمر التشامبيونزليج هذا الموسم، والفريق لديه عناصر شابة تمتلك مستقبلاً واعدًا، نحتاج فقط لانتقاء لاعب منهم لديه القدرة على التطور، ليصبح من أفضل لاعبي العالم".

وحقق مانشستر يونايتد، فوزه الثاني بدوري أبطال أوروبا بالتغلب على سيسكا موسكو، وصدارة المجموعة بعدما فاز في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة على بازل السويسري.

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