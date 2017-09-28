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مورينيو: لوكاكو متواضع وأرقامه مذهلة

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مورينيو: لوكاكو متواضع وأرقامه مذهلة مورينيو: لوكاكو متواضع وأرقامه مذهلة

التحرير

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مدح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، بعدما أحرز هدفين في الفوز (4-1)على سسكا موسكو الروسي، أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز المهاجم البلجيكي البالغ عمره (24 عاما)، 10 أهداف في 9 مباريات هذا الموسم بعد انتقاله إلى يونايتد قادما من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).

وقال جوزيه مورينيو: "لوكاكو متواضع ويريد التعلم والتطور طيلة الوقت، وأرقامه هذا الموسم مذهلة، وهذا إنجاز رائع لكنه ممكن فقط في ظل وجود فريق جيد، المجموعة قوية وتلعب بشكل جيد للغاية، بدأنا البطولات بطريقة مميزة".

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ورفض لوكاكو، الذي وقع عقدا لـ5 سنوات مع مانشستر يونايتد في يوليو، التمديد لإيفرتون في مارس، مفضلا الانضمام إلى مورينيو الذي سبق أن دربه في تشيلسي.

ويتقاسم مانشستر يونايتد، الذي لم يخسر هذا الموسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مع مانشستر سيتي، كما أنه يتصدر المجموعة الأولى في دوري الأبطال برصيد 6 نقاط بعد فوزه على بازل وسسكا في أول جولتين.

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التحرير

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