البورصة تحقق 7.8 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

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حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة في مستهل تعاملات اليوم، أرباحا بقيمة 7.8 مليار جنيه، ليصل عند مستوى 746.65 مليار جنيه، وذلك بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.99% ليصل عند النقطة 13877.03، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.37% ليصل عند مستوى 773.08 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100" بنسبة 1.22% ليصل عند مستوى 1719.03 نقطة.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي 32.48، 12.19 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي 44.67 مليون جنيه.