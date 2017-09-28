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بالصور: إيطالية تتزوج نفسها وتقضي شهر العسل بمصر

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مصراوي Masrawy

بالصور: إيطالية تتزوج نفسها وتقضي شهر العسل بمصر

11:30 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

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كتبت- نرمين الجلاد

في واقعة غريبة من نوعها تزوجت سيدة إيطالية من نفسها وأقامت احتفالا ضخماً، وقررت قضاء شهر العسل في .

قالت "لورا ميسي"، مدربة اللياقة البدنية والبالغة من العمر 40 عاما: "لدي إيمان راسخ بأننا يجب أن نحب أنفسنا أولا. ويمكن أن يكون لدى أي منا قصة خيالية حتى من دون وجود الأمير"".

وحسب ما جاء في موقع "سبوتنيك"، أن لورا ارتدت الثوب الأبيض وأقامت حفل يضم 70 شخصاً من العائلة والأصدقاء، وهو أمر غير معترف به قانونيا في إيطاليا.

ودفعت العروس 10 آلاف يورو كمهر لنفسها وأحضرت كعكة وضع عليها تمثال لسيدة فقط.و سافرت إلى مصر لقضاء شهر العسل مع نفسها.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية إن مدربة اللياقة البدنية بدأت باستكشاف إمكانية الزواج من نفسها بعد انتهاء علاقة مدتها 12 عاما في عام 2015، وقررت أن تتزوج من نفسها إذا لم تجد الشريك المثالي بحلول عيد ميلادها الأربعين.

وأضافت مدربة اللياقة لورا، "قلت للأصدقاء والعائلة إنني إذا لم أجد رفيق في عيد ميلادي الأربعين، سأتزوج من نفسي". "إذا وجدت في يوم واحد رجلا يمكنني أن أخطط لمستقبل يكون سعيدا، ولكن سعادتي لا تعتمد عليه".

ويعتبر الزواج الذاتي، اتجاه متزايد بين الأفراد الوحيدين، وقد أجريت احتفالات مشابهة في أستراليا وهولندا.

 

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