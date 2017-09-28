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ننشر قرار تعيين مندوب مساعد في مجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

ننشر قرار تعيين مندوب مساعد في مجلس الدولة

11:38 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

ننشر قرار تعيين مندوب مساعد في مجلس الدولة

كتب ـ محمود الشوربجي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح قرارًا جمهوريًا رقم 456 لسنة 2017، بتعيين محمد علي عبده محمود في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، على أن يَكُن لاحقًا لـ"عبد الكريم محمد علي مصطفى" وسابقًا "على محمود أشرف محمود" المندوبين المساعدين بالمجلس.

جاء القرار؛ بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 60580 لسنة 60 قضائية عليا، وموافقة المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة.

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مصراوي Masrawy

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