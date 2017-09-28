حكومة ميانمار تلغي زيارة الأمم المتحدة لولاية "راخين" المضطربة
حكومة ميانمار تلغي زيارة الأمم المتحدة لولاية "راخين" المضطربة
11:26 ص الخميس 28 سبتمبر 2017
حكومة ميانمار تلغي زيارة الأمم المتحدة لولاية راخي
نا بي تاو (أ ش أ)
ألغت حكومة ميانمار، اليوم الخميس، الزيارة التي كان من المقرر أن تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لولاية "راخين" التي تشهد أعمال عنف وانتهاكات واسعة ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الزيارة كانت مقررة اليوم ، مضيفا أنها كان من المفترض أن تكون الزيارة الأولى منذ بدء عمليات النزوح الجماعي لمسلمي الروهينجا من البلاد الشهر الماضي.
يذكر أن قرابة نصف مليون من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنجلاديش منذ تصاعد أعمال العنف ضدهم في 25 من أغسطس الماضي.
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