أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حكومة ميانمار تلغي زيارة الأمم المتحدة لولاية "راخين" المضطربة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حكومة ميانمار تلغي زيارة الأمم المتحدة لولاية "راخين" المضطربة

11:26 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

حكومة ميانمار تلغي زيارة الأمم المتحدة لولاية راخي

نا بي تاو (أ ش أ)
ألغت حكومة ميانمار، اليوم الخميس، الزيارة التي كان من المقرر أن تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لولاية "راخين" التي تشهد أعمال عنف وانتهاكات واسعة ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الزيارة كانت مقررة اليوم ، مضيفا أنها كان من المفترض أن تكون الزيارة الأولى منذ بدء عمليات النزوح الجماعي لمسلمي الروهينجا من البلاد الشهر الماضي.

يذكر أن قرابة نصف مليون من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنجلاديش منذ تصاعد أعمال العنف ضدهم في 25 من أغسطس الماضي.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دي ميستورا: جولة جديدة من مفاوضات جنيف بحلول مطلع نوفمبر

    أخبار

  • الأمم المتحدة تتلقى أدلة متزايدة على اعتداءات جنسية بحق مسلمات الروهينجا

    أخبار

  • الأمم المتحدة: أول فريق إنساني يدخل ولاية راخين البورمية غدًا

    أخبار

  • العفو الدولية تدعو الأمم المتحدة لتطبيق حظر أسلحة على ميانمار

    أخبار

إعلان

1c3e5ba41c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية