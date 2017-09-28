أربيل تعلق جميع الرحلات الدولية بمطارها اعتبارا من الغد
أربيل تعلق جميع الرحلات الدولية بمطارها اعتبارا من الغد
11:21 ص الخميس 28 سبتمبر 2017
أربيل (أ ش أ)
أعلنت مديرة مطار أربيل في كردستان العراق تالار فائق صالح اليوم الخميس تعليق جميع الرحلات الدولية من المطار وإليه اعتبارا من مساء غد الجمعة.
وقالت - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية - " إن جميع الرحلات الدولية، من دون استثناء من مطار أربيل وإليه ستعلق اعتباراً من الساعة السادسة بتوقيت جرينتش من مساء غد -الجمعة- إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي".
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قرر أمس الأول - الثلاثاء - اعطاء مهلة ثلاثة أيام لإقليم كردستان لتسليم مطاري الإقليم (أربيل والسليمانية) إلى سلطة الحكومة الاتحادية قبل فرض حظر جوي دولي على المطارين.. وأصدرت سلطات الطيران المدني العراقي أمس توجيهات لشركات الطيران العاملة في العراق بتعليق رحلاتها الجوية من أربيل والسلمانية بدءا من يوم غد -الجمعة- .
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