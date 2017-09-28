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وزير الدفاع يزور ضريح عبد الناصر لإحياء الذكرى 47 لرحيله

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع يزور ضريح عبد الناصر لإحياء الذكرى 47 لرحيله

11:26 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

وزير الدفاع يزور ضريح عبد الناصر لإحياء الذكرى 47 لرحيله

كتبت- عزة صقر وأسماء يحيى:

زار الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة؛ لإحياء الذكرى 47 لرحيله الذي يواكب 28 سبتمبر من كل عام.

واجتمع وزير الدفاع مع أسرة الرئيس عبد الناصر بمقر الضريح، وفي مقدمتهم نجله عبد الحكيم عبد الناصر.

واحتشد عدد من المواطنين أمام مدخل الضريح، ورفعوا صور عبد الناصر.

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